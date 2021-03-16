РБК: ФНС активизировала выездные проверки физлиц

Федеральная налоговая служба (ФНС) активизировала выездные проверки физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на налоговых консультантов.

По данным издания, в конце 2020 года налоговые органы назначили значительное количество выездных проверок физлиц, владеющих счетами или активами за рубежом.

Активность в конце минувшего года связана с тем, что сотрудникам налоговых ведомств нужно было успеть проверить данные за 2017 год, так как в ходе выездной проверки можно проверить период, не превышающий трех календарных лет, пояснил партнер EY Антон Ионов.

2017 год стал первым периодом, за который ФНС получила данные об иностранных счетах и активах россиян от зарубежных коллег в рамках автоматического обмена финансовой информацией. Сведения обрабатываются системой АИС «Налог-3», алгоритмы которой выявляют наличие рисков уклонения налогоплательщиков от уплаты налогов, указано в сообщении.