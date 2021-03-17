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Деловые новости

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Власти Москвы назвали число горожан, которые остаются на удаленке

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Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что около 700-900 тысяч горожан продолжают работать удаленно. Его слова приводит ТАСС.

«Если говорить про удаленную работу, то, по нашим оценкам, порядка 10-15%, не больше, сейчас сохраняют режим удаленной работы. То есть это порядка 700-900 тыс. человек в городе», — сказал вице-мэр.

Он добавил, что в основном столичные компании уже вернулись к стандартному режиму работы.

Ранее в Минтруде назвали процент продолжающих работать удаленно россиян.

В Москве режим дистанционной работы для 30% компаний был отменен в обязательном порядке 27 января. В настоящее время он носит рекомендательный характер.

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