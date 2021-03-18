Правительство РФ обсуждает возможные критерии для продления льготной ипотеки

Замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин заявил, что правительство обсуждает возможные критерии для продления программы льготной ипотеки на новостройки после 1 июля 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы сегодня внутри правительства это обсуждаем. Но самое основное, мы считаем, что во всех регионах ипотека должна быть доступной», — сказал Стасишин.

По его словам, Минстрой считает, что программу следует продлить по всей стране, применяя дифференцированный подход к регионам.

Стасишин подчеркнул, что цена квадратного метра жилья должна оставаться доступной для населения.

«Необходимо увеличивать объем жилищного строительства во всех городах и регионах нашей страны. При этом понятно, что приоритет на 41 агломерацию, потому что на нее приходится порядка чуть больше половины всего объема жилищного строительства», — сказал Стасишин.

Ранее сообщалось, что программу льготной ипотеки планируют продлить на Алтае, в Башкортостане, Удмуртии, Мордовии, Дагестане, Чечне, Ингушетии, Ставропольском крае, Новосибирской, Ростовской, Челябинской, Ярославской, Саратовской, Волгоградской, Тверской, Ульяновской, Кировской, Ивановской, Оренбургской, Омской, Псковской, Астраханской, Томской, Курганской областях.