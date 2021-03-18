Газопровод «Северный поток — 2» не нужен Германии, заявила эксперт по вопросам энергетики DIW Клаудиа Кемферт в интервью Taz.

Эксперт считает, что в Европе достаточно регазификационных терминалов сжиженного природного газа, которые не используются целиком. Она добавила, что существующей инфраструктуры может хватить для решения вопроса нехватки газа.

«В любом случае на «Северный поток — 2» потратят впустую невероятную сумму денег. Мы все оплатим это, будь то за счет очень высоких цен на газ или в виде компенсационных выплат», — подчеркнула Кемферт.

Эксперт добавила, что существует много сценариев для будущего энергоснабжения Германии. В каждом из них природный газ становится менее важным и полностью исчезает из энергобаланса к 2040 или 2050 году.

Ранее стало известно, что в конце марта в Дании начнется укладка второй нитки газопровода «Северный поток — 2».