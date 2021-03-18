РБК: компании «Сухой» и «МиГ» перестанут существовать

Руководство корпорации «Ростех» решило прекратить существование компаний «Сухой» и «МиГ» как отдельных юридических лиц. Такое решение было принято по итогам совещания, в котором поучаствовало руководство «Ростеха» и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Об этом пишет РБК, ссылаясь на источник в авиапромышленности и подтверждение пресс-службы «Ростеха».

Как сообщается, данные компании перестанут существовать в качестве отдельных юрлиц уже в текущем году.

Предприятия намерены объединить в Корпоративный центр самолетостроения, который будет расположен в Москве. Этому центру в подчинение перейдут такие компании, как «Туполев», «Ильюшин» и «Иркут».

По информации издания, «Ростех» также собирается создать Единый инженерно-конструкторский центр ОАК, которое объединит в себе все авиационно-конструкторские бюро. Уточняется, что он будет базироваться в районе традиционного центра самолетостроения на Ходынском поле в Москве.

Согласно сообщению, глава «Ростеха» Сергей Чемезов намерен стать главой совета директоров ОАК для контроля проводимых преобразований.

Как рассказал источник РБК в авиапромышленности, управляющий персонал в ОАК планируется сократить до уровня, который соответствует штату типичной управляющей холдинговой компании — «где-то около 500 человек». По его словам, в настоящее время «управленцы в чистом виде» занимают порядка 5 тысяч позиций в штате ОАК. Собеседник издания сообщил, что кадровая оптимизация не коснется конструкторский блок.