Ростех подтвердил объединение компаний «Сухой» и «МиГ» в корпоративный центр

Корпорация »Ростех» не планирует ликвидировать бренды «Сухой» и «МиГ», компании только сменят организационную форму. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании.

Он отметил, что организационная форма эти двух юридических лиц изменится, однако «бренды и люди, которые делают эти бренды, никуда не исчезнут».

В пресс-службе госкорпорации также рассказали агенству, что Ростех создаст единый корпоративный Центр самолетостроения Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), который консолидирует управление всеми авиаконструкторскими бюро. Среди них — «МиГ», «Сухой», «Туполев», «Ильюшин» и корпорация «Иркут».

«Мы формируем в Москве единую управляющую организацию и единый центр конструкторских компетенций для всех компаний ОАК», — цитирует гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова пресс-служба.

Как заявил Чемезов, он возьмет вопрос корпоративных реформ под личный контроль и станет главой совета директоров ОАК.

Ранее РБК сообщало, что руководство корпорации «Ростех» решило прекратить существование компаний «Сухой» и «МиГ» как отдельных юридических лиц. Решение об этом было принято по итогам совещания руководства «Ростеха» с ОАК.