Минсельхоз сообщил о стабилизации цен на некоторые продукты

В России снизилась стоимость на зерновые культуры, а также стабилизировалась цена на хлеб, мукомольную продукцию и молочные продукты. Об этом сообщил Минсельхоз.

Подчеркивается, что ситуация с обеспечением россиян социально значимыми продуктами стабилизировалась.

«В результате действия механизма квотирования и пошлины на экспорт зерна отмечается снижение стоимости на основные зерновые культуры. Также стабилизировались цены на хлеб, мукомольную продукцию и молочную группу», — говорится в заявлении.

В то же время наблюдается традиционное повышение цен на плодовоовощную группу, что связано со сменой сезона.

Ранее в Минпромторге заявили, что дефицита продуктов в России не будет.