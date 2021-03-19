Названы обязательные доплаты к пенсии в 2021 году

Генеральный директор юридической компании «Достигация» Артем Баранов назвал обязательные доплаты к пенсии в текущем году. Об этом он рассказал агентству «Прайм».

По словам юриста, 1 апреля текущего года будет проведена индексация социальных пенсий на 3,4%, которая коснется около 3,9 млн россиян, при этом средний размер пенсии составит 10 183 рубля.

Некоторым категориям граждан положена надбавка к пенсии в двойном размере фиксированной выплаты, отметил Баранов. Эта мера распространяется на людей старше 80 лет, инвалидов 1 группы, граждан, содержащих на иждивении нетрудоспособных родственники, а также на жителей Крайнего Севера.

Кроме того, неработающим пенсионерам, получающим меньше прожиточного минимума, доплатят недостающую сумму.

Увеличение выплат ждет также получателей государственных пенсий таких как ветераны, космонавты, жертвы техногенных катастроф и другие категории граждан.

Юрист подчеркнул, что данный перечень не является полным, за более полной информацией следует обращаться в территориальные центры Пенсионного фонда России или на горячую линию.