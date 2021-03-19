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Деловые новости

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Рекордные дивиденды Сбербанка пополнят ФНБ на 211 млрд рублей

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Наблюдательный совет Сбербанка в пятницу рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за 2020 год в размере 422,4 млрд. руб. (18,7 руб. на одну акцию), говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» 19 марта.

Как известно, столько же дивидендов Сбербанк выплатил своим акционерам за 2019 год, и именно эта сумма стала рекордной дивидендной выплатой для РФ.

В результате принятия акционерами соответствующего решения половина этой суммы — 211,2 млрд. руб. поступит в бюджет страны, в том числе в Фонд национального благосостояния.

Глава Сбербанка Герман Греф напомнил, что собрание акционеров запланировано на 23 апреля. По его словам, выплаты акционерам, то есть и в бюджет, начнут поступать уже в мае.

Греф подчеркнул, что Сбербанк и далее намерен направлять на дивиденды не менее половины чистой прибыли.

Эксперты отмечают, что 211 млрд руб. будут хорошей подмогой для государства в текущем году.

Например, за счет средств Сбера можно было бы полностью покрыть ежемесячные выплаты нуждающимся семьям на детей в возрасте от 3 до 7 лет в 2021 году.

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