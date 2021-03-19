Глава ВТБ заявил, что биткоин обречен

Глава ВТБ Андрей Костин объяснил, почему считает биткоин обреченной валютой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на онлайн-дискуссию банкира с клиентами ВТБ.

«Я считаю, что цифровая валюта – вещь неизбежная, потому что мир становится цифровым. При этом я всегда считал, что такие «левые» цифровые валюты как биткоин, невзирая на большой рост его цены, в перспективе все-таки обречены», — сказал Костин.

Он добавил, что если какая-либо валюта занимает существенное место в валютных, бюджетных операциях, ни одна государственная финансовая система не позволит ей существовать без регулирования госорганами.

«Государство, которое регулирует денежную массу, не может спокойно смотреть, как майнят деньги, это как фальшивомонетчество, мне всегда казалось», — заявил Костин.

Именно поэтому другие страны пошли по пути создания государственных цифровых валют, добавил Костин. Он также подчеркнул, что Банк России уже озвучил концепцию введения цифрового рубля. По словам Костина, ее поддержал ВТБ при условии, что кошельки клиентов будут находиться в банках, а расчеты будут вестись через ЦБ. Он пояснил, что это связано с опасениями банков насчет перехода их функций в Центробанк, а значит, утечки ликвидности.

Ранее эксперты рассказали, что за последний год спрос на видеокарты и готовые майнинговые фермы среди россиян вырос в несколько раз.