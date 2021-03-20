В России изменились правила выхода в отпуск для многодетных семей

В России вступили в силу новые правила отпуска для многодетных семей. Соответствующий закон опубликован на портале правовой информации.

С 20 марта 2021 года многодетные родители смогут получить льготный отпуск в любое время. Такая возможность будет предоставлена до наступления совершеннолетия старших детей и достижения младшими 14-летнего возраста.

Ранее работники с тремя детьми и более могли получить такой отпуск только в том случае, если детям не исполнилось 12 лет.

Президент России Владимир Путин подписал закон 9 марта.