Повышение ставки ЦБ спасает сбережения россиян, считает Потанин

Российский бизнесмен Владимир Потанин высказал свое мнение о решении ЦБ повысить ключевую ставку.

По его мнению, рост стоимости кредитов затрагивает бизнес и незначительную часть граждан, в то время как инфляция, с которой и борется ЦБ, уменьшает сбережения наименее защищенных.

«До этого ЦБ мог позволить себе снижать ставку или сохранять ее, что и делал с июля 2020 года, когда она понизилась до исторического минимума в 4,25%. Сейчас же пришло время оказать на инфляцию давление, не дать раскрутиться росту цен», — отметил Потанин.

«Да, действительно, повышение ставки делает более дорогими кредитные ресурсы, изменяет условия доступа к капиталу, но это касается скорее взаимоотношений бизнеса с банками, — признает Потанин.— Если же говорить о защите реальных располагаемых доходов населения, накоплений граждан, то ЦБ предпринял ровно то, что для этого необходимо, а не «залез населению в карман».

«Залезает людям в карман инфляция, а не Центральный банк», — подчеркнул Потанин.

«Вообще наши денежные власти во время кризиса проявили себя как очень грамотные регуляторы, возможно, одни из лучших в мире. Это подтверждается статистикой. На субсидии экономики в 2020 году мы потратили 4,5% ВВП, при этом падение ВВП, по оценке Росстата, составило 3,1%. В большинстве развитых стран на программы стимулирования было потрачено от 15 до 30% ВВП, что не уберегло их экономики от падения в диапазоне от 6 до 11%. Мне кажется, это свидетельствует о том, что наши денежные власти управляли процессом стимулирования экономики гораздо более эффективно, чем регуляторы большинства развитых экономик, которые еще недавно учили нас монетарной политике», — резюмировал Потанин.