Ретейлеры оценили сообщения о подорожании одежды к лету

Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов рассказал, что расходы растут не только в сегменте fashion-одежды, но и других участников рынка. Об этом сообщает «Говорит Москва».

«С точки зрения тех цен, которые будут предложены покупателю, не все так однозначно, потому что потребитель беднеет, у покупателя денег больше не становится. Соответственно, ретейлеры все также будут предлагать какое-то промо, скидки», — отметил Карпов.

По мнению эксперта, необходимо обратить внимание на старые коллекции в магазинах, так как, в отличие от новых, цены на них всегда ниже. Это поможет гражданам извлечь наибольшую выгоду.

«Устаревают они уже буквально через несколько месяцев», — добавил он.

Кроме того, Карпов объяснил, что регуляция цен со стороны государства в данной сфере невозможна.

Ранее ретейлеры заявили, что цены на одежду, обувь и аксессуары в России могут вырасти уже к летнему сезону. По словам экспертов, торговые компании будут постепенно индексировать цены с целью не потерять трафик.