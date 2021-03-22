Россия будет участвовать в строительстве газопровода «Пакистанский поток»

Россия и Пакистан переименуют совместный проект строительства газопровода «Север-Юг» в «Пакистанский поток». Об этом сообщается в протоколе о внесении изменений в соглашение между двумя странами от 16 октября 2015 года.

В протоколе уточняется, что российские инвесторы получат не менее 26% акций газопровода. В их число войдут Евразийский трубопроводный консорциум и Трубная металлургическая компания (ТМК).

Контрольный пакет акций, согласно документу, останется у пакистанской стороны. При этом российской стороне предоставлено право решающего голоса в выборе подрядчика строительства и в вопросах, связанных с проектом и поставками оборудования.

Ранее стало известно, что Пакистан выплатил России долг в размере $93,5 млн по торговым операциям с Советским Союзом. В связи с решением долгового вопроса Пакистан ожидал привлечения российских инвестиций.