В топливном союзе заявили о возможном скачке цен на бензин

Цены на бензин в рознице до конца текущего года могут увеличиться выше уровня инфляции, а при худшем сценарии рост может составить 14%. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на письмо Независимого топливного союза (НТС), которое было направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Как сообщает издание, в НТС попросили правительство принять дополнительные меры для стабилизации топливного рынка.

Так, в союзе предлагают снизить акцизы на бензин и дизель, отменить демпфер, а также увеличить нормативы на бирже.

В письме отмечается, что рост индексов экспортной альтернативы (нетбэков) стал ключевым драйвером увеличения биржевых и розничных цен. «Нетбэки растут по следующим причинам: прежде всего — это плановое повышение на 4% акцизов на бензин и дизельное топливо, которое произошло с 1 января 2021 года», — сказано в документе.

Кроме того, в НТС указали на то, что с 1 января этого года были увеличены параметры формулы расчета демпфирующих надбавок к возвратному акцизу для автобензина и дизельного топлива. «Рост налоговой нагрузки на внутренний рынок повышает нетбэки», — отметили в НТС.

Там уточнили, что это стимулирует экспортные, но при этом дестимулирует внутренние поставки.

Авторы письма также указали, что с конца марта рынок входит в сезон повышенного спроса, что увеличивает вероятность выхода за пределы инфляции по образцу 2018 года.

Ранее в марте сообщалось, что в России цена бензина Аи-92 побила исторический рекорд.