Госрасходы России в 2020 году стали рекордными за постсоветскую историю

Расходы консолидированного бюджета России в прошлом году оказались рекордными за весь постсоветский период. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ведущего научного сотрудника Центра развития НИУ ВШЭ Андрея Чернявского.

Отмечается, что речь идет о федеральном бюджете, регионах с муниципалитетами, а также трех внебюджетных фондах.

Так, федеральные расходы в 2020 году выросли на 25% по сравнению с 2019 годом на фоне дополнительных антикризисных трат правительства не менее чем на 2,9 трлн руб. Об этом свидетельствуют данные Счетной палаты.

Кроме того, консолидированные бюджеты регионов увеличились на 15%, в основном благодаря расширению расходов на здравоохранение, следует из данных Федерального казначейства. В результате увеличенные государственные расходы России в 2020 году составили 42,15 трлн руб., из которых 54% пришлось на расходы федерального бюджета (в 2019 году — 49%).

В процентном отношении расширенные госрасходы в прошлом году достигли 39,5% ВВП, что почти на пять процентных пунктов больше, чем в среднем за период с 2011 по 2019 год.