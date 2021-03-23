Минтруд объявил о новом порядке установления социальных доплат к пенсии

Минтруд РФ заявил, что социальная доплата к пенсии будет устанавливаться без заявления с 1 января 2022 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«С 1 января 2022 года социальная доплата к пенсии будет устанавливаться в беззаявительном порядке со дня назначения пенсии», — сказано в сообщении.

В проекте приказа, подготовленном Министерством труда и социальной защиты, уточняется последовательность действий территориальных органов Пенсионного фонда России при обмене информацией с уполномоченными органами исполнительной власти регионов.

Ранее были перечислены категории граждан, которые могут претендовать на получение социальных доплат, льгот и повышенных пенсионных выплат. В их число вошли «Ветераны труда», граждане, у которых есть государственные награды, а также региональные льготники — лица, проработавшие сорок лет в регионе.

Также стало известно о проведении с 1 апреля 2021 года индексации социальных пенсий на 3,4%.