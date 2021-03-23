Мэр Нижнего Новгорода о попадании города на 1000-рублевую купюру: время пришло

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал «Газете.Ru», что приятно удивлен, тем, что город вскоре появится на купюре номиналом 1000 рублей. Градоначальник сообщил, что Нижний Новгород мог появиться там гораздо раньше.

«Нижний Новгород еще в 2016 году мог попасть на купюры достоинством 200 или 2000 рублей. Но во всероссийском голосовании тогда победили другие города. Сейчас пришло время Нижнего Новгорода. Остряки в Нижнем уже шутят, что к юбилею города было бы неплохо выпустить купюру достоинством 800 рублей», — рассказал Юрий Шалабаев.

Глава Нижнего Новгорода напомнил, что у города богатая история, и предложил несколько знаковых мест, которые могли бы появиться на купюрах.

«У города 800-летняя история и много знаковых мест, которые могли бы быть размещены на самой часто используемой купюре: это, безусловно, Кремль, Нижегородская ярмарка, Чкаловская лестница, из современных узнаваемых символов — стадион на Стрелке», — добавил Юрий Шалабаев.

Ранее стало известно, что Центробанк решил изменить дизайн банкнот. Об этом сообщил замглавы регулятора Михаил Алексеев. В новом варианте дизайна на отдельных купюрах появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.