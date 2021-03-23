Telegram привлек больше $1 млрд на продаже облигаций

Основатель Telegram Павел Дуров в своем Telegram-канале сообщил, что его компания привлекла свыше $1 млрд на продаже облигаций крупнейшим инвесторам на планете.

«Я рад сообщить, что Telegram собрал более $1 млрд, продав облигации некоторым из крупнейших и наиболее осведомленных инвесторов со всего мира. Это позволит Telegram продолжить глобальный рост, сохраняя при этом свои ценности и независимость. Эти ресурсы также будут подпитывать стратегию монетизации, которую я изложил в декабре», — написал Дуров.

Он также напомнил, что главной целью Telegram является становление финансово обеспеченной компанией, которая сможет предоставлять человечеству связь на протяжении десятилетий.

Ранее инвесторы TON потребовали от Дурова возместить убытки. Сумму ущерба инвесторы оценили в $100 млн. Именно неудача с блокчейн-проектом TON вынудила Павла Дурова начать продажу облигаций для возмещения долга инвесторам.