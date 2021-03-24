Песков прокомментировал решение ЦБ изменить тысячерублевую купюру

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в среду, 24 марта, что решение Центрального банка разместить на пятитысячной купюре изображение Екатеринбурга вместо Хабаровска не согласовывалось с Кремлем.

«ЦБ не должен советоваться с Кремлем по поводу банкнот. Разговор по поводу наказания не уместен», — сказал Песков.

Накануне, 23 марта, заместитель председателя ЦБ Михаил Алексеев рассказал, что в России к 2025 году выйдут обновленные банкноты, на которых будут представлены достопримечательности всех федеральных округов.

На лицевой стороне сторублевки сохранится изображение Москвы, а на пятидесятирублевой — Петербурга, однако на оборотной будут представлены достопримечательности Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

На десятирублевой банкноте будет Новосибирск, на пятисотенной — Пятигорск, на тысячерублевой — Нижний Новгород, а на пятитысячной — Екатеринбург. Оборотные стороны украсят достопримечательностями Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов.