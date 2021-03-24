Издательства предупредили о возможном подорожании книг из-за нехватки бумаги

Книгоиздатели заявили, что в России появился риск резкого подорожания книг из-за дефицита офсетной бумаги. Об этом сообщает РБК со ссылкой на крупнейших издателей.

По информации СМИ, стоимость книг может вырасти на 20%.

Консультант Союза предприятий печатной индустрии Елена Шитикова отметила, что проблема нехватки бумажной продукции появилась в России с февраля 2021 года.

Кроме того, по мнению участников рынка, к данной проблеме привело ужесточение таможенного досмотра, снижение импорта, подорожание морских перевозок и офсетной бумаги.

По мнению генерального директора компании «Дубль В» Михаила Сенаторова, исходя из данной ситуации можно спрогнозировать, что дефицит достигнет высоких значений к лету 2021 года.

Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов рассказал, что расходы растут не только в сегменте fashion-одежды, но и других участников рынка.