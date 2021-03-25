Россия возобновит авиасообщение с еще шестью странами

Россия с четверга, 1 апреля, возобновляет авиасообщение с рядом стран. Среди них — Германия, Венесуэла, Сирия, Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланка. Об этом сообщает РИА «Новости», со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в РФ.

Согласно сообщению, было проведено заседание оперштаба, в котором приняла участие его председатель — вице-премьер России Татьяна Голикова.

Отмечается, что по его итогам было принято решение о возобновлении на взаимной основе с этой даты регулярного международного авиасообщения с Таджикистаном (Москва-Душанбе один раз в неделю), Узбекистаном (Москва-Ташкент один раз в неделю), Венесуэлой (Москва-Каракас два раза в неделю), Сирией (Москва-Дамаск один раз в неделю) и Шри-Ланкой (Москва-Коломбо один раз в неделю).

Кроме того, с 1 апреля будет возобновлено на взаимной основе регулярное авиасообщение с Германией. Рейсы будут осуществляться из Москвы и Санкт-Петербурга в Берлин и во Франкфурт-на-Майне, а также в обратном направлении.

Ранее стало известно, что Россия возобновляет авиасообщение с еще двумя странами.