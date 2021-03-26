Курорты Кубани ожидают принять около полумиллиона отдыхающих на майских праздниках

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что на майские праздники регион планирует принять около полумиллиона туристов. Об этом сообщает ТАСС.

«В 2021 году в первые дни мая ожидаем около 500 тыс. гостей. У нас в целом растет турпоток зимой, а также в весенне-осенний период — сейчас на эти месяцы приходится 40% общего числа отдыхающих», — сказал он.

Глава края уточнил, что традиционно майские праздники — это период пиковой нагрузки и «генеральная репетиция перед летним сезоном» для местных курортов.

Кондратьев отметил, что из 200 кубанских санаториев 140 работают круглый год. Летом они загружены практически полностью, в демисезонный период — в среднем на 70%. При этом наибольшей популярностью в регионе пользуются гостиницы, работающие по системе «все включено» и «ультра все включено».

Ранее стало известно, куда россияне поедут отдыхать на майские праздники.