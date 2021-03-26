Минфин внес проект о расширении семейной ипотеки под 6% на частные дома

Министерство финансов Российской Федерации внесло в правительство законопроект о распространении семейной ипотеки на строительство частных домов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По информации пресс-центра, это будут ипотечные кредиты, выдающиеся на приобретение земельного участка под строительство жилых домов или строительство частного дома на уже имеющемся участке.

«Расширение программы поможет большему числу семей с детьми улучшить свои жилищные условия. Рассчитываем, что дополнительно будет выдано порядка 20 тысяч кредитов для строительства индивидуальных жилых домов на сумму около 79 млрд рублей с первоначальным взносом от 15%», — подчеркнул заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Претендовать на такую ипотеку смогут семьи, в которых второй или последующий ребенок родился после 1 января 2018 года, отметили в Минфине РФ.

Кроме того, за время работы данной программы выдали 129,4 тысяч кредитов на сумму 344,3 млрд рублей, а также из федерального бюджета предоставили субсидии на сумму 6,7 млрд рублей.

Ранее Министерство финансов РФ подготовило проект о строительстве частных домов по программе «Семейная ипотека» под 6% годовых.