Туристический кешбэк для молодежи могут запустить к лету

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал о сроках запуска туристического кешбэка для молодежи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его пресс-службу.

Он отметил, что программа поддержки молодежного туризма по России может стартовать уже летом 2021 года.

По его словам, программа предполагает частичную компенсацию затрат на оплату туристических услуг.

«Средства на эту программу будут выделены из федерального бюджета, начало ее реализации запланировано на летний период уже в этом году», — уточнил Чернышенко.

Российский вице-премьер подчеркнул, что правительство национального проекта в сфере туризма занимается разработкой условий реализации данной инициативы.

Днем ранее президент России Владимир Путин призвал изменить условия туристического кешбэка для молодежи.