Названы самые невостребованные в России вакансии

Исследовательский центр сервиса «Зарплата.ру» выяснил, какие вакансии в России наименее востребованы. Об этом сообщает РИА «Новости».

В результате исследования было изучено около 2 млн резюме, опубликованных на сайте за первые три месяца года.

Выяснилось, что реже всего соискатели откликаются на вакансии детского психиатра и психиатра-нарколога: чуть более 0,1% просмотров заканчиваются откликом или звонком соискателя. Также не ищут работу звукорежиссеры (0,3% откликов) и арматурщики (0,5% откликов).

Отмечается, что многие вакансии психиатров открыты в государственных медучреждениях с пометкой «переезд». Специалисты требуются в райцентрах и отдаленных поселках. Врачам готовы предоставить жилье, рассматриваются как кандидаты без опыта работы, так и пенсионеры. Доход — от 50 тыс. рублей.

Звукорежиссеров в основном ждут в летних лагерях и детских образовательных центрах. За такую работу готовы платить 25 тыс. рублей.

Арматурщиков чаще всего ищут строительные компании, в том числе рассматриваются соискатели без опыта для работы вахтовым методом. Предлагаемый доход — до 90 тыс. рублей.

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