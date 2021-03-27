Более 320 судов стоят в очереди на вход в перекрытый Суэцкий канал

Своей очереди пройти через заблокированный Суэцкий канал ожидает 321 судно, заявил глава администрации канала адмирал Усама Рабиа. Об этом сообщает Reuters.

По словам Рабиа, на данный момент с перекрывшего канал контейнеровоза Ever Given было удалено 9000 тонн водяного балласта, в работах по освобождению судна участвуют 14 буксиров.

23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала. Из-за этого движение судов в обе стороны было полностью заблокировано.

27 марта стало известно, что судно сдвинулось с места.