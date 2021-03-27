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Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года

В Суэцком канале удалось сдвинуть с места севшее на мель судно

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В Суэцком канале буксиры смогли сдвинуть с места севший на мель контейнеровоз Ever Given. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в управлении водной артерии Египта.

«Застрявшая в песке носовая часть судна начала двигаться», — сказал он.

По его словам, сейчас буксиры пытаются окончательно отвести судно от берега.

Ранее глава администрации Суэцкого канала назвал предварительные причины блокировки и рассказал детали о работах по снятию с мели судна.

23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала. Из-за этого движение в обе стороны было полностью заблокировано. 27 марта судно сдвинулось с места. В настоящий момент более 320 судов стоят в очереди на вход в канал.

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