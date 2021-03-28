Пробка из кораблей перед входом в Суэцкий канал видна за 65 км

Пробка из грузовых кораблей, которые ждут в очереди на вход в Суэцкий канал, перекрытый из-за севшего на мель судна Ever Given, видна в 65 километрах от южного входа. Об этом пишет РИА «Новости».

С берега Красного моря между городами Айн-Сохна и Заафарана видны около 15 грузовых судов и барж. По имеющимся данным, около противоположного берега в очереди находятся еще десятки кораблей.

Ранее еще два буксира были направлены к контейнеровозу, севшему на мель в Суэцком канале.

Судно Ever Given село на мель в южной части Суэцкого канала. Из-за этого движение в обе стороны было полностью заблокировано. В настоящий момент более 320 судов стоят в очереди на вход в канал.

Десять буксиров постоянно пытаются снять Ever Given с мели, однако их действия осложняются большими размерами судна и количеством груза. В течение субботы, 27 марта, контейнеровоз Ever Given уже несколько раз удавалось сдвинуть с места.

Российский космонавт на МКС сфотографировал севшее на мель в Суэцком канале судно.