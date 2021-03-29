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Минфин прорабатывает предложения по корректировке налогового режима для общепита

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Минфин прорабатывает предложения по корректировке налогового режима для общепита. Как сообщает РИА «Новости», об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Предложения по корректировке налогового режима для общепита от бизнеса и экспертного сообщества поступили в Минфин России и в настоящее время прорабатываются с заинтересованными сторонами. Решение о целесообразности изменений будет принято по итогам проведенного анализа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что бизнес-омбудсмен Борис Титов в конце января предлагал снизить с 20% до 10% или полностью обнулить НДС для отрасли.

Ранее депутат Госдумы от фракции ЛДПР Максим Зайцев направил главе Минфина Антону Силуанову письмо с предложением дать налоговые льготы организациям общепита, которые раздают нереализованные, но непросроченные продукты питания бездомным.

По данным депутата, сейчас в России насчитывается 1,5-3 млн бездомных. При этом их проблемами занимаются в основном негосударственные благотворительные и религиозные организации, а также волонтеры за счет пожертвований.

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