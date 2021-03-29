Глава ВТБ высказался за стимулирование «зеленого» финансирования

Одним из стимулов для роста инвестиций в основной капитал в России должна стать регуляторная поддержка внедрения принципов ответственного финансирования, считает глава банка ВТБ Андрей Костин.

«Без стимулирования экологическая повестка, к сожалению, тяжело продвигается», — поделился Костин своими наблюдениями с журналистами.

По его мнению, должна быть четкая привязка, система стимулов от регуляторов.

«Таких, например, как пониженный риск-вес для инструментов «зеленого финансирования», - пояснил Костин.

Нужна комплексная система стимулов со стороны государства, убежден глава ВТБ.

«Следование принципам ESG должно быть не только правильным, но и выгодным для бизнеса. И я уверен, что в ближайшее время будет выработан набор определенных инструментов, четкая и понятная программа, потому что правительство, конечно, понимает эту задачу, и мы скоро сдвинемся с места», — сказал он.

В свою очередь, первый замглавы ВТБ Юрий Соловьев добавил, что у банка «уже были случаи, когда мы отказывались от внешнего финансирования того, что, как мы считаем, не совпадает с ESG-повесткой, - правда, пока только в международных проектах».

«Но и на отечественном рынке мы уже в полной мере ощущаем эту тенденцию. Нам как финансовому институту становится более выгодно работать с компаниями, следующими ESG-принципам», - констатировал Соловьев.

В ВТБ Капитал оценивают, что на пятилетнем горизонте все публичные компании в России будут рассчитывать и верифицировать свой углеродный след второго уровня (Scope 2) и иметь стратегии по его снижению.

«Внедрение ESG-принципов — поступательный процесс, нацеленный на улучшение качества и продолжительности жизни людей, снижение социально-экономического неравенства. И чем больше вокруг нас таких проблем, тем активнее мы обязаны внедрять принципы ESG», - резюмировал Соловьев.