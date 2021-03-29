Белозерова переназначили на должность гендиректора «РЖД»

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о переназначении Олега Белозерова на должность генерального директора ОАО «Российские железные дороги» (»РЖД») . Соответствующий документ был опубликован на сайте правительства.

Согласно документу, срок полномочий Белозерова на данном посту составит пять лет.

Белозеров встал во главе РЖД в 2015 году. До этого он занимал должность первого заместителя министра транспорта.

Ранее в марте сообщалось, что бывший глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин стал старшим советником гендиректора «РЖД».

В феврале стало известно, что Минтранс РФ хочет перейти к новой тарифной политике для грузовых ж/д перевозок.