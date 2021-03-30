Австралия ввела санкции против гражданина РФ и 4 российских компаний

Министерство иностранных дел и торговли Австралии приняло решение о введении санкций в отношении четырех российский компаний и одного физлица из-за строительства и эксплуатации железнодорожной части Керченского моста. Об этом говорится на сайте ведомства.

Глава министерства Мариз Пейн отметила, что ограничительные меры установлены в координации с Канадой, которая днем ранее ввела санкции в отношении двух граждан и четырех компаний из России.

«Австралия ввела адресные финансовые санкции и запрет на поездки против одного россиянина и четырех российских компаний, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста», — сказано в публикации австралийского МИД.

При этом в заявлении не уточняется, в отношении каких именно компаний были установлены ограничения.

Ранее представитель Крымского региона в Госдуме Михаил Шеремет прокомментировал решение канадских властей о введении санкций против России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.