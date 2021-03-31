Всемирный банк спрогнозировал уровень бедности в России в 2021 году

Всемирный банк заявил, что к концу 2021 года уровень бедности в России снизится по сравнению с прошлым годом, сообщается в докладе организации об экономике Европы и Центральной Азии.

Авторы исследования дополняют, что социальные меры правительства стран позволили не допустить еще большего роста бедности.

При этом уточняется, что до 2022 года уровень бедности будет превышать допандемические показатели.

Ранее Счетная палата России предложила меры по снижения уровня бедности в стране.

Президент РФ Владимир Путин также заявлял о важности решения проблем бедности. Глава государства обозначил цель снизить к 2030 году число россиян, живущих за чертой бедности, до 6,5% с нынешних 13,5%.

Также в Госдуме отметили, что фактический уровень бедности в России занижен как минимум вдвое.