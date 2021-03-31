Рекордное количество микрозаймов просрочено в России

В России по итогам февраля количество просроченных на более 90 дней микрозаймов достигло нового рекорда в 5,4 млн займов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

По сравнению с январем, число таких займов в феврале выросло на 1,8%. Тем не менее, их доля от всех выданных в стране микрозаймов, наоборот, снизилась на 0,3 процентного пункта, до 40,6%.

Объем «плохих», то есть просроченных микрозаймов, вырос за февраль на 2,2%, до рекордных 59,6 млрд руб., их доля в общем портфеле увеличилась на 0,5 процентного пункта, до 34,7%, уточнили в бюро.

Число выданных россиянам займов было сокращено в феврале на 7,3%, до 1,8 млн ссуд, а средний размер микрозайма снизился на 0,4%, до 13 107 руб. В результате, сумма выдач в прошлом месяце сократилась на 7,6%, до 23,8 млрд руб. Этот результат стал минимальным с сентября прошлого года.

Как сообщает агентство, общий долг россиян перед микрофинансовыми организациями достиг 171,8 млрд руб., что больше январского показателя на 0,7%.