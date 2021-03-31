Финансисты рассказали россиянам, как сохранить деньги в кризис

Доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев рассказал в интервью, что в случае экономического кризиса россияне смогут сохранить денежные сбережения, используя депозитные счета. Об этом сообщает URA.RU.

«Если цель сберечь деньги, то в среднесрочной перспективе рост ключевой ставки должен привести к росту ставок по депозитам», — сказал эксперт.

Заработать, по словам Алиева, можно, вкладывая деньги в акции крупных компаний и некоторых облигаций на долгосрочный период. Он подчеркнул, что их доходность в 1,5-2 раза выше, чем у депозитных счетов.

Как сказал агентству аналитик банка Хоум Кредит Станислав Дужинский скоро вырастут процентные ставки по банковским вкладам. Он посоветовал хранить сбережения в рублях и уточнил, что по мере роста ключевой ставки до 5-6% можно ожидать увеличения ставок по депозитам. Дужинский подчеркнул, что сегодня, по сравнению с 2020 годом, наблюдается положительная динамика по рублевым вкладам.

Аналитик заключил, что валютные вклады популярны только в периоды нестабильности курса. В остальное время они не обеспечивают привлекательный уровень дохода.