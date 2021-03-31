Украина вышла из соглашения с Россией о сотрудничестве в области туризма

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 31 марта, принял решение о выходе украинского государства из соглашения с Россией о сотрудничестве в области туризма, передает ТАСС.

Соответствующее соглашение было подписано 16 июля 1999 года в Киеве. Тогда Киев и Москва договорились об укреплении и поощрении сотрудничества в области туризма на основе равноправия, взаимной выгоды, законодательств Украины и России, а также международных договоров, участниками которых являются оба государства.

В пояснительной записке к документу о разрыве договора говорится, что выход из соглашения необходим Украине в связи с прекращением фактического сотрудничества со «страной-агрессором» в сфере туризма.

Отмечается также, что «перспективы налаживания такого сотрудничества в будущем отсутствуют».

Ранее Украина отказалась от нескольких соглашений, подписанных совместно с Россией. Так, 3 марта Украина вышла из подписанных соглашений в рамках Содружества независимых государств (СНГ) о сотрудничестве в сфере сотовой связи, а 23 февраля — из соглашений СНГ об авиации.