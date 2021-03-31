Кабмин изменил правила получения максимального пособия по безработице

Правительство России скорректировало правила выплат пособий по безработице в максимальном размере, сообщается в пресс-службе кабмина.

Согласно постановлению, изменения коснутся отдельных категорий безработных граждан, в том числе уволенных по причине ликвидации организации или сокращения штата, а также женщин, находящихся в декретном отпуске.

Уточняется, что эти изменения позволят урегулировать начисления пособий, когда начало периода выплат смещается или сам период прерывается. В таких ситуациях пособия в максимальном размере будут начисляться не в первые три месяца со дня признания гражданина безработным, а в течение трех месяцев в целом, независимо от переносов и перерывов.

Гражданам, потерявшим работу из-за ликвидации предприятия, будет начисляться максимальный размер выплат с четвертого по шестой месяцы безработицы, затем — 60% заработка, но не более 5 000 рублей.

Выплата пособий беременным женщинам, лишившихся рабочих мест, перенесется на более поздний срок, если трехмесячный период получения пособия по безработице в максимальном размере будет пересекаться со сроком выплаты пособия по временной нетрудоспособности в связи с беременностью и родами.

Кроме того, изменения коснутся граждан, которые во время получения максимального пособия по безработице были призваны на военные сборы, поскольку в этот период они находятся на гособеспечении и не могут получать другие меры соцподдержки. По возвращении со сборов они продолжат получать пособие по безработице в максимальном размере.