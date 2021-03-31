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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Государственной Думы РФ, 17 февраля 2021 года Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Государственной Думы РФ, 17 февраля 2021 года

Путин допустил национализацию для сохранения занятости

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Президент России Владимир Путин допустил возможность национализации предприятий для сохранения занятости. Соответствующее заявление глава государства сделал в среду, 31 марта, на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством РФ на 2021 — 2023 годы, передает РИА «Новости».

«Такой инструмент допустим, в том числе в случае неисполнения гособоронзаказа», — заявил Путин.

Ранее Путин заявил, что государство окажет поддержку бизнесу, который трудоустроит тех, кто остался без работы в 2020 году. Российский лидер подчеркнул, что уже к концу 2021 года необходимо восстановить рынок труда до уровня 2019 года.

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