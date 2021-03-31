Бизнесмена Шпигеля госпитализировали из СИЗО

Бизнесмен Борис Шпигель, которого обвиняют в даче взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, экстренно госпитализировали в больницу СИЗО «Матросская Тишина». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ольгу Дружинину.

«Вчера поздно вечером Шпигеля перевели в СИЗО-4. Там его состояние здоровья ухудшилось», — рассказала она.

По словам Дружининой, арестованный сообщил о плохом самочувствии утром 31 марта. После этого было принято решение о его госпитализации, добавила член ОНК.

24 марта Шпигель попросил членов Общественной наблюдательной комиссии обратиться к президенту России Владимиру Путину. Бизнесмен не успел назвать причину обращения, поскольку его прервали сотрудники изолятора. Правозащитник предположил, что просьба Шпигеля связана с ухудшением состояния здоровья.

За день до этого Басманный суд Москвы арестовал главу компании «Биотэк» Бориса Шпигеля на два месяца по делу о взятках губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Днем ранее Шпигель был госпитализирован из здания суда, где рассматривались ходатайства об аресте фигурантов дела.