В России ожидается рост МРОТ

По предварительным расчетам, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится в 2022 году на 4,7%, в 2023 — на 5,8%. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, пишет ТАСС.

«Мы предусмотрели сейчас в бюджете на 2022 — 2023 годы увеличение минимального размера оплаты труда на, соответственно, 4,7% и 5,8%. Это пока предварительные цифры», — сказала Голикова.

По ее словам, рост будет зависеть от развития экономической ситуации.

Голикова подчеркнула, что экономический рост и его влияние на заработную плату сложно переоценить.

«Здесь, конечно, все те меры, которые будут направлены на поддержку экономики, они имеют существенное значение для заработных плат», — отметила политик.

В свою очередь глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что МРОТ должен превышать прожиточный минимум, что поможет сократить бедность.

Ранее стало известно, что россиянам могут повысить пособия, выплаты и компенсации. Согласно данным документа, коэффициент индексации для выплат составит 1,049.

Изменения могут затронуть граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев СССР и РФ, полных кавалеров ордена Славы, ветеранов, инвалидов, имеющих детей и другие категории льготников.