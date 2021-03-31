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Деловые новости

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Бездетные россияне сильнее обеднели за время пандемии

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Эксперты Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) выяснили, что за период пандемии уровень бедности среди российских семей, в которых нет детей, увеличился, а среди семей с детьми снизился. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аналитический доклад университета.

В докладе отмечается, что главный канал федеральной поддержки населения РФ в период пандемии был связан с поддержкой семей с детьми. 

«Максимальный компенсационный эффект был направлен на семьи с детьми от 3 до 7 лет, для которых уровень бедности после учета выплат снизился с 32 до 24% и почти приблизился к докризисному», — говорится в докладе.

До пандемии в бездетных семьях уровень бедности был не высоким — 3,8%, однако во время кризиса, он увеличился более чем в два раза, отметили специалисты.

Ранее глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в ходе выступления на пленарном заседании Совета Федерации в среду, 31 марта, заявил, что более 20% россиян, проживающих за чертой бедности, не охвачены ни одной из существующих мер социальной поддержки.

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