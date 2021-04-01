Байден представил план по развитию инфраструктуры и рынка труда на $2 трлн

Президент США Джо Байден представил план по модернизации инфраструктуры и развитию рынка труда в стране. Его объем составил свыше $2 трлн. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы Белого дома, это план будет «крупнейшей инвестицией в рабочие места со времен Второй мировой войны».

«Мы создадим миллионы рабочих мест, хорошо оплачиваемых рабочих мест», — заявил Байден во время своего выступления в штате Пенсильвания.

Он отметил, что реализация этого плана позволит расти американской экономике и поможет США в конкурентной борьбе с Китаем. «Он сделает нас более конкурентоспособными, будет способствовать нашим интересам в сфере национальной безопасности и поставит нас в положение, [которое позволит нам] победить в глобальной конкуренции с Китаем в предстоящие годы», — сказал Байден.

Американский лидер также сообщил, что план предусматривает модернизацию транспортной инфраструктуры страны.