РФПИ договорился о производстве в КНР более 100 млн доз вакцины «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с подразделением китайской фармацевтической компании TopRidge Pharma о производстве в Китае российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в количестве более 100 млн доз в год. Об этом говорится в пресс-релизе на официальном сайте РФПИ.

По данным ведомства, произведенный объем препарата поможет обеспечить вакцинацию свыше 50 млн человек.

«TopRidge Pharma получит право на распространение вакцины в материковой части Китая, а также Гонконге, Макао и Тайване после одобрения со стороны регулирующих органов», — говорится в сообщении.

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что данное сотрудничество будет способствовать расширению производственных возможностей для выпуска вакцины «Спутник V» в Китае, а также обеспечению поставки препарата партнерам для победы над пандемией.

«Китай является одним из крупнейших хабов для производства препарата «Спутник V», и мы готовы расширять партнерства с производителями в стране для удовлетворения растущего спроса на российскую вакцину», — отметил он.

Кроме того, он подчеркнул, что российский препарат «с эффективностью 91,6% — один из лучших инструментов для борьбы с коронавирусом в мире».

Ранее руководитель лаборатории государственной коллекции вирусов в НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, кандидат биологических наук Инна Должикова заявила, что более 10 млн комплектов российской вакцины от коронавируса «Спутник V» по состоянию на 31 марта введено в гражданский оборот по всему миру.