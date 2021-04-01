В Госдуме оценили сообщения о провокациях в районе «Северного потока – 2»

Депутаты Государственной думы Российской Федерации прокомментировали заявление оператора «Северного потока — 2» о повышенной активности иностранных военных в районе строительства трубопровода. Об этом сообщает RT.

Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских заявил, что он очень надеется, что действия подобного характера были случайными и в дальнейшем они не примут массовый характер. Кроме того, он добавил, что работы компании не связаны с действиями околовоенных служб.

По словам заместителя председателя комитета по экономической политике и промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимира Гутенева, действия военных в месте укладки газопровода не принесут никаких результатов, так как вряд ли на психологическое воздействие произойдет какая-либо реакция.

«Я думаю, будет спокойное отношение и выполнение работы. Какого-то реального ущерба нанести не решатся», — подчеркнул он.

Ранее директор филиала компании Nord Stream 2 AG Андрей Минин сообщил о том, что компания-оператор проекта «Северный поток – 2» отмечает повышенную активность военных кораблей и гражданских судов в зоне укладки труб.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Реализация проекта была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.