Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Деловые новости

close

Евро превысил 90 рублей

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Курс евро превысил 90 руб., следует из данных Московской биржи.

Последний раз курс превышал отметку в 90 руб. 25 марта 2021 года. Расчетами на «завтра» на 19.41 мск евро вырос на 1,17 руб., до 90,005 руб. Доллар также растет: на 67 коп., до 76,36 руб.

В то же время июньский фьючерс на нефть марки Brent подорожал на 1,74%, до $63,84 за баррель.

Ранее страны ОПЕК+ согласовали постепенное повышение добычи нефти.

«ОПЕК+ договорился возобновить ежемесячное постепенное повышение добычи», — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин заявлял, что решения, принятые в рамках ОПЕК+, дают основания надеяться на мягкий переход мировой экономики к норме.

Глава государства отметил, что вице-премьер Александр Новак договорился о благоприятных условиях работы в нефтедобывающей отрасли с постепенным повышением добычи.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.