Евро превысил 90 рублей

Курс евро превысил 90 руб., следует из данных Московской биржи.

Последний раз курс превышал отметку в 90 руб. 25 марта 2021 года. Расчетами на «завтра» на 19.41 мск евро вырос на 1,17 руб., до 90,005 руб. Доллар также растет: на 67 коп., до 76,36 руб.

В то же время июньский фьючерс на нефть марки Brent подорожал на 1,74%, до $63,84 за баррель.

Ранее страны ОПЕК+ согласовали постепенное повышение добычи нефти.

«ОПЕК+ договорился возобновить ежемесячное постепенное повышение добычи», — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин заявлял, что решения, принятые в рамках ОПЕК+, дают основания надеяться на мягкий переход мировой экономики к норме.

Глава государства отметил, что вице-премьер Александр Новак договорился о благоприятных условиях работы в нефтедобывающей отрасли с постепенным повышением добычи.