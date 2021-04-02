Посещаемость торговых центров в Москве в 2021 году снизилась на четверть

Президент консалтинговой группы Watcom, специализирующейся на анализе трафика посетителей ТЦ, Роман Скороходов оценил показатели посещаемости торговых центров в Москве спустя год после начала пандемии коронавируса нового типа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, он отметил, что за первый квартал этот показатель снизился почти на четверть в сравнении с аналогичным периодом в 2020 году.

«Показатели Shopping Index Москвы по итогам первого квартала в среднем ниже, чем за аналогичный период прошлого года - на 23,1%. В сравнении с первым кварталом 2019 года посещаемость ниже на 18,4%», — уточнил Скороходов.

При этом эксперт добавил, что восстановление трафика ТЦ происходит постепенно. Однако, по его словам, в Санкт-Петербурге восстановление происходит быстрее.

Так, в сравнении с прошлым годом показатели посещаемости за первый квартал ниже на 18,2%.