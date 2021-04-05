Число зарегистрированных безработных в России снизилось до 1,755 млн

Число зарегистрированных безработных в России уменьшилось с 1,9 млн до 1,755 млн человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

В Минтруде напомнили, что статистическими наблюдениями за уровнем безработицы в стране занимается Росстат.

Так, по данным Росстата, уровень безработицы в феврале текущего года в РФ сократился еще на 0,1 процентный пункт – с 5,8% до 5,7%, а число безработных в феврале достигло 4,24 млн человек.

По состоянию на 1 апреля 2021 года, численность россиян, зарегистрированных в центрах занятости в качестве безработных, составила менее 1,755 млн человек.

В марте заместитель главы Минтруда РФ Елена Мухтиярова заявила, что ситуация на рынке труда в России стабилизируется, число безработных в стране снизилось с 2,1 млн до 1,9 млн человек.

В феврале президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы заявил, что в условиях пандемии коронавируса в стране наблюдается небольшой рост безработицы, в связи с этим он поручил кабмину принять меры возвращения ситуации на докризисный уровень.