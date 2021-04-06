Завод по производству «Спутника V» построят по договору о защите капиталовложений

Вице-премьер Андрей Белоусов в письме сообщил президенту РФ Владимиру Путину о том, что завод для выпуска вакцины «Спутник V» построят в рамках соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Об этом пишет газета «Известия».

По словам председателя совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик, договор был заключен ими в январе 2021-го, а сейчас работы стоимостью около 11 млрд рублей уже вышли на финальную стадию.

СЗПК — соглашение с государством о защите и поощрении капиталовложений. Такое соглашение гарантирует, что для бизнеса не будут меняться налоговые условия, а также условия использования земли на срок от 6 до 20 лет.

Ранее Сербский институт вирусологии «Торлак» договорился с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и компанией «Генериум» о трансфере технологий производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Согласно документу, российская сторона передает сербской стороне данные о процедурах и технологиях, которые необходимы для производства данного препарата в Сербии.