Движение по Суэцкому каналу восстановили после инцидента с греческим танкером

Движение судов по Суэцкому каналу удалось привести в норму после инцидента с ненадолго севшим на мель греческим танкером. Об этом РИА Новости заявил осведомленный источник.

Греческий танкер Minerva Nike, шедший под флагом страны, во вторник, 6 апреля, сел на мель в южной части Суэцкого канала. В результате морское судно почти перегородило канал. Танкер смогли оперативно снять с мели благодаря буксировке.

«Все в норме», — сообщил источник.

По информации сайта MarineTraffic, вокруг судна при блокировании им судоходной артерии было не менее двух буксиров Суэцкого канала. Инцидент случился рядом со входом в широкую часть канала, которая называется Большое Горькое озеро.

Данное ЧП стало вторым в Суэцком канале за последние дни. В конце марта контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров сел на мель на 151-м километре. В итоге танкер перегородил канал, заблокировав движение на шесть дней.